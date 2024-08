Brez ravnotežja

Slovenija ima v skoraj idealnih gospodarskih razmerah opazen proračunski primanjkljaj, ki se bo do konca leta še močno povečal. Država je morala letos iz ožjega državnega proračuna izdatno povečati financiranje pokojninske in zdravstvene blagajne. Vse štiri blagajne javnega financiranja skupaj imajo manj primankljaja kot lani, a prva težava je, da država ustvarja primanjkljaj kljub zvišanju davkov in uvedbi novih, rekordni gospodarski aktivnosti in zaposlenosti.