Brez teorije zarote

Ameriški profesor psihologije Leon Festinger je leta 1954 v časopisu zasledil nenavadno zgodbo o globoko verni skupini ljudi, ki je bila prepričana, da bo kmalu konec sveta. Informacijo o vesoljnem potopu so vodji skupine posredovala zunajzemeljska bitja in jo hkrati obvestila, da bodo nekaj najbolj vdanih vernikov z letečim krožnikom z Zemlje rešili tik pred njenim koncem 21. decembra 1954. Ker je Festingerja zelo zanimalo, kako se bodo verniki odzvali v trenutku, ko bodo spoznali, da prerokba ne drži, se je z nekaj pomočniki pridružil sekti in vestno beležil vse, kar se je dogajalo.



Opolnoči na dan napovedanega vesoljnega potopa leteči krožnik seveda ni pristal, zato so člani kulta postali vznemirjeni, saj so nekateri pustili svoje službe in se pripravljali, da bodo zapustili planet. Naslednje ure se je živčnost le še stopnjevala, dokler ni ob 4.45 zjutraj vodja sekte razglasila, da je prejela novo sporočilo. Zunajzemeljska bitja opolnoči niso prispela, ker so tako močno molili, da jim je uspelo s svojo trdno vero vplivati na potek dogodkov in preprečiti konec sveta. Vera pripadnikov kulta se je po tej pojasnitvi še okrepila.

