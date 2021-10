Kontrast med prizori iz Ljubljane in Brda pri Kranju bi bil včeraj težko bolj izrazit. Medtem ko so protesti proti politiki in ukrepom za omejevanje širjenja novega koronavirusa v Ljubljani spet ušli izpod nadzora, je na neformalnem zasedanju voditeljev EU vse sledilo bolj ali manj predvidenemu scenariju.



Voditelji držav članic so konec dneva drug za drugim počasi prihajali na grad Brdo, kjer so med delovno večerjo govorili zlasti o prihodnosti razvoja evropske obrambne politike. Danes se jim bodo pridružili še voditelji Zahodnega Balkana.

