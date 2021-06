Državna proslava in praznik ljudstva

Osrednja državna proslava ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitvi prevzema slovenskega predsedovanja svetu EU na Trgu republike v Ljubljani se bo začela v petek ob 21. uri. Ob 19. uri je na bližnjem Prešernovem trgu napovedan alternativni dogodek »ne politikantska svečanost, ampak praznik ljudstva«. Nanj vabi protestna ljudska skupščina, ki se je oblikovala ob robu petkovih kolesarskih protestov.



Osrednji govorec na državni proslavi bo predsednik republike Borut Pahor, zbrane bosta nagovorila tudi predsednik vlade Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Nastopili bodo številni izvajalci, med njimi tenorist Aljaž Vesel, Big Band RTV Slovenija, Simfonični orkester RTV Slovenija, Policijski orkester, Orkester Slovenske vojske (SV), Slovenski oktet, SNG Opera in balet Ljubljana s koreografijo Renata Zanella, plesalci Plesnega kluba Mojca s koreografijo Mojce Horvat in drugi. Sodelovali bodo tudi Garda Slovenske vojske (SV), nosilci bojnih zastav SV in praporščaki Policije ter osamosvojitvenih, veteranskih in domoljubnih organizacij.

