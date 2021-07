Energetski včeraj, danes in jutri

Slovenija bo morala do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 62 odstotkov, za kar bi morala imeti že zdaj izdelan natančen načrt gradnje novih energetskih objektov, nadgradnje prenosne infrastrukture, nadgradnje prometne infrastrukture, spremembe zahtev pri novogradnjah in prenove spodbud.



Načrtovano zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 odstotkov glede na leto 1990 bo zelo zahtevna naloga, zlasti če upoštevamo, da so Slovenija in še štiri države članice, to so Ciper, Avstrija, Španija in Irska, emisije v zadnjih treh desetletjih povečale. Podnebno nevtralnost naj bi naša država dosegla v slabih 35 letih - do leta 2055.

