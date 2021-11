Glasgowski dudl- didl- da

Bogate države hočejo ukrepanje vsega sveta, države v razvoju vztrajajo, da morajo bogate države plačati za svojo zgodovinsko odgovornost in blagostanje, podprto s fosilnimi gorivi. Pomembnejše odločitve so spet preložene, podnebne spremembe pa gredo svojo pot, ki terja življenja in povzroča lakoto v čedalje več delih sveta. Naslednja postaja »pogajalcev« in 1300 letal, s katerimi se pripeljejo, bo Egipt.