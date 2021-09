Gostujoča igralca

V sredo bo zaostrovanje v Siriji glavna tema pogovorov ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega turškega kolega Recepa Tayyipa Erdoğana.



Medtem ko se v črnomorskem letovišču Soči pripravljajo na razpravo o miroljubnem reševanju krize, pa kopičenje vojakov in oborožitve v okolici Idliba napoveduje bližajoč se izbruh totalne vojne. Kompromis o idlibski krizi bo težko dosegljiv, saj imata Rusija in Turčija povsem diametralno nasprotne interese v tej regiji.

