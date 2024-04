Gremo do konca

Toda ob povečevanju podpore in težavah, ki jih ima s sestavljanjem največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda, se v zvezi z evropskimi volitvami vse bolj povečujejo tudi pričakovanja SD. To bo nenazadnje tudi prvi večji test za novega predsednika in znak, ali bo ta le prehodni ali pa ima potencial stranko peljati tudi na parlamentarne volitve.