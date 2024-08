Izmenjava

15 zapornikov je izpustila Rusija in enega Belorusija, na drugi strani so trije izpuščeni iz ZDA, dva iz Slovenije ter po eden iz Nemčije, Norveške in Poljske.

Dolgo pričakovana izmenjava zapornikov med Rusijo in Belorusijo na eni ter Združenimi državami Amerike, Nemčijo in Slovenijo na drugi strani je v veliki tajnosti potekala na letališču v Ankari.