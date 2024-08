Bela hiša ne komentira izmenjave, katere del sta tudi v Sloveniji ujeta vohuna

V Beli hiši v sredo niso želeli komentirati poročanja medijev o skorajšnji izmenjavi zapornikov z Rusijo, katere del bi lahko bila tudi v Sloveniji obsojena ruska vohuna. »Ne pogajamo se javno,« je na novinarsko vprašanje odgovorila tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre.

»Ne moremo se pogajati javno, ker želimo delo opraviti. Nimam nobenih podrobnosti, saj moramo biti previdni,« je še dejala Jean-Pierrova. Dodala je, da je predsednik Joe Biden odločen doseči vrnitev v tujini zaprtih Američanov.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby pa je dejal, da si administracija vseskozi prizadeva, da bi se v domovino vrnili Američani, ki so po krivici zaprti v tujini, kot sta novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, ki je bil v Rusiji obsojen na 16 let zapora zaradi vohunjenja, in nekdanji marinec Paul Whelan, ki je v Rusiji pridržan od leta 2018.

Po poročanju medijev naj bi se v teh dneh pripravljala velika izmenjava zapornikov med Zahodom ter Rusijo in Belorusijo, del katere bi lahko bila tudi v sredo v Sloveniji obsojena ruska vohuna.

V izmenjavo naj bi bila poleg Gershkovicha in Whelana med drugim vključena tudi pripadnik ruske tajne služne FSB Vadim Krasikov, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, ter nemški državljan Rico Krieger, ki je bil v Belorusiji konec junija obsojen na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma.