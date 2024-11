Knjiga za začetnike

Največ knjig kupijo posamezniki med 18. in 24. letom starosti, čeprav so starejši od 50 let finančno bolje preskrbljeni.

Galerija KARIKATURA: Marko Kočevar

Podatek iz raziskave Knjiga in bralci priča o tem, da so se domače knjižnice v zadnjem desetletju opazno zmanjšale. Čehi, ki so po prihodkih primerljivi s Slovenijo, imajo v povprečju dvakrat več knjig v domači knjižnici kot mi. Čedalje več ljudi bere angleške knjige.