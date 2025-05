Brez vodje Curryja bojevniki hitro položili orožje

Moštvo Minnesota Timberwolves je izkoristilo odsotnost Stephena Curryja zaradi poškodbe in premagalo Golden State Warriors s 117:93. S tem je Minnesota izenačila polfinalni dvoboj končnice zahodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA. Timberwolves, ki so jih bojevniki presenetili na prvi tekmi, so imeli na drugi tekmi ves čas nadzor, ko so dosegli zmago v Minneapolisu ter obračun na štiri zmage izenačili na 1:1.

Julius Randle je bil najboljši strelec Minnesote s 24 točkami, z 11 asistencami in s sedmimi skoki, medtem ko je Anthony Edwards končal pri 20 točkah in devetih skokih. Nickeil Alexander-Walker je dodal 20 točk s klopi, vključno s štirimi trojkami, pet igralcev volkov je tekmo končalo z dvomestnimi številkami v točkah. Jonathan Kuminga je bil prvi strelec bojevnikov z 18 točkami s klopi, Jimmy Butler pa je tekmo končal s 17.

Edwards je dejal, da je prav odlična obramba popeljala Minnesoto do zmage. »Na prvi tekmi se je odvil scenarij, ko v napadu in obrambi nismo naredili tistega, kar bi morali. Zato smo vedeli, kaj moramo storiti nocoj,« je dejal.

Ko je Golden State stopil na parket brez prvega zvezdnika Curryja – ta je utrpel poškodbo stegenske mišice na prvi tekmi –, je Minnesota takoj prevzela pobudo in povedla s 25:7. Minnesota je doživela šok, ko je Edwards odšepal zaradi težav z gležnjem v drugi četrtini, toda volkovi so na polčas odšli s prepričljivim vodstvom 56:39.

Edwards se je vrnil v igro na začetku tretje četrtine. Golden State je odgovoril in zmanjšal prednost volkov na sedem točk. A so se Timberwolves znova zbrali. Brez Curryjevih trojk bojevnikom ni uspelo zmanjšati zaostanka in trener Golden Stata Steve Kerr je štiri minute pred koncem dvignil belo zastavo ter s parketa poslal člane začetne peterke.

Kerr je dejal, da je njegova ekipa dobila dragoceno lekcijo, kako igrati brez Curryja, zato bo pritisnila na plin, ko se bo v soboto vrnila v San Francisco, kjer bo tretja tekma. Enajstkratni udeleženec tekem all-star Curry bo odsoten vsaj teden dni.

»Skušamo ugotoviti, kaj bomo lahko storili v tem dvoboju brez Stepha, zato sem veliko igralcem dal veliko priložnosti,« je dejal Kerr o svoji spreminjajoči se postavi.

»Popestrili smo dogajanje, ko smo vodstvo tekmeca znižali na sedem točk, potem pa smo izgubili malo zbranosti. Nekajkrat smo se napačno obrnili, predali nekaj trojk, ko smo izgubili povezavo v obrambi. Vendar smo se veliko naučili in mislim, da nam bo ta tekma pomagala ugotoviti, kako naprej,« je bil optimističen strateg Golden Stata.

Bojevniki so v prvem krogu končnice z 4:3 v zmagah izločili Houston, Minnesota pa je s 4:1 na predčasne počitnice poslala Los Angeles Lakers Slovenca Luke Dončića.

V konferenčnem finalu zahoda bo zmagovalca obračuna med Golden Statom in Minnesoto čakal boljši iz boja med Denverjem in Oklahomo. Tudi v tem obračunu je izid v zmagah izenačen (1:1).