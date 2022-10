»Teh pet evrov naj kar obdržijo,« se pridušajo združeni upokojenci, predlog zneska je sramoten in poniževalen. Upokojenci so zgroženost in nezadovoljstvo zapisali v pismo vladi. A vlada ima zdaj na grbi še pogajanja z zdravniki in celotnim javnim sektorjem, vsi hočejo več denarja. Upokojencem je dala vsaj brezplačen javni prevoz, drugim ne.