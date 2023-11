Na pravi strani

Evropska unija na Bližnjem vzhodu nikoli ni bila akter. V mirovnem procesu so tradicionalno imele glavno vlogo ZDA. A stara celina neposredno občuti posledice in tveganja, ki izhajajo iz vojne Izraela in Hamasa. To zadeva migracije, notranjepolitično polarizacijo, teroristično grožnjo, napetosti med skupnostmi v evropskih družbah, porast antisemitizma.