Na vse načine

Etažnih lastnikov v večstanovanjskih objektih pred prihajajočo ogrevalno sezono ne skrbijo le čedalje višje cene ogrevanja, temveč tudi, kako bo z dobavami električne energije in zemeljskega plina. Te so v največji meri odvisne od razvoja dogodkov v Ukrajini. Evropski odločevalci omejujejo temperature ogrevanja in zapovedujejo varčevanje, nič pa ne rečejo ali storijo za mir, ki bi edini omogočil umiritev cen.