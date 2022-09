Nazaj v šolo

Vsi, tudi starši upajo, da bodo osnovnošolci in srednješolci vse šolsko leto preživeli v šoli. Še pred petimi leti bi se to slišalo preveč »piflarsko«, po letih, zaznamovanih z epidemijo covida-19, pa je to čisto razumno. Tudi počitnice bodo težje pričakovane in zato bolj polne. V šolah po drugi strani opozarjajo, da manjka vsaj tisoč učiteljev, tudi zato, ker so tisti, ki so ostali, premalo plačani. Pa srečno vsem, ki bodo prvič prestopili šolski prag.