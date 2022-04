Nova očala

Z nepreglednimi covid dodatki in ad-hoc dogovori z zdravniki smo sistem popolnoma razgradili in za vzdržne javne finance ga bo treba celovito in hitro prenoviti.

V zdravniških vrstah od nove vlade, ki se bo oblikovala po današnjih državnozborskih volitvah, pričakujejo prioritetno reševanje težav v zdravstvu. Tako v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides kot Zdravniški zbornici Slovenije med drugim pričakujejo ureditev ustreznega nagrajevanja zdravnikov.