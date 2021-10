Voditelji balkanskih držav so na Brdu pri Kranju dobili nove v dolgi vrsti lepih in praznih obljub o evropski prihodnosti. O tem, ali jim bo, kljub hvalevrednim prizadevanjem Slovenije, Evropska unija dala časovni okvir za pridružitev evropski družini, si nihče ni delal utvar.



Brez resnega apetita po širitvi in v strahu pred krepitvijo vpliva Kitajske in Rusije na Zahodnem Balkanu je sedemindvajseterica na vrhu v Sloveniji ponovila svojo zavezanost širitveni perspektivi držav v regiji ter potrdila tesnejše gospodarsko sodelovanje, ki bo temeljilo na obsežnem programu investicij. Pet držav nekdanje Jugoslavije in Albanija so v zameno poudarile svojo predanost evropskim vrednotam in načelom ter sprejetje pričakovanih reform.



Širitev je bila omenjena v končni deklaraciji in za slovensko predsedstvo svetu EU je že to pomenilo uspeh.

