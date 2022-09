Papež v Kazahstanu

Papež Bergoglio, ki že več kot pol leta glasno obsoja rusko vojno proti Ukrajini, zadnje dni pa opozarja tudi na nevarnost tretje svetovne vojne, o kateri meni, da se je že začela, se v Kazahstanu ta teden pogovarja s stotnijo svetovnih verskih in političnih voditeljev.

Sprva so napovedali pomembno, za mir morda prelomno srečanje z moskovskim patriarhom Kirilom, a se to ne bo zgodilo. Putinov predani in odločni zaveznik ter zagovornik »vojne proti notranjim in zunanjim sovražnikom Rusije« se je verskemu srečanju v Nursultanu izognil. Svoj prihod je odpovedal.