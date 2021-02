Pogled v prihodnost

Informativni dnevi tokrat niso napolnili večjih srednješolskih in univerzitetnih središč. Srednje šole, dijaški domovi in visokošolski zavodi so že nekaj časa vedeli, da bodo morali nove moči tokrat pridobiti po spletu. Včeraj in danes so mladi spoznavali srednješolske in študijske programe na daljavo ter tako morda še lažje »obiskali« več šol in fakultet. Utripa in prvega vtisa obiska pa tokrat ne bodo dobili. V šolah se virtualnega obiska mladih veselijo.

