Pred trgovino s porcelanom

Ministrstvo za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, je poslalo v javno obravnavo predloge novel štirih davčnih zakonov, ki med drugim popravljajo nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti lani in letos. Pri pripravi so tehtali med splošno razbremenitvijo vseh dohodninskih zavezancev in ciljanimi spremembami, ki bi razbremenile skupine, ki ta čas potrebujejo pomoč države.