Sebastian Kurz, ki je konec avgusta dopolnil 35 let, je bil tisti, ki je pred štirimi leti kot novopečeni voditelj ljudske stranke prekinil vladno koalicijo z vodilnimi socialdemokrati in se zavihtel na čelo države. Že kot kancler je dve leti kasneje iz koalicije odgnal svobodnjake, ki jih je potopila afera Ibiza, in se po predčasnih volitvah vrnil še bolj zmagoslavno vrnil na položaj kanclerja. Nove obtožbe o svoji domnevni vpletenosti v korupcijo, ki so prišle v javnost prejšnji teden, odločno zavrača, odstopil pa je zato, da bo olajšal delo tako vladi kot preiskovalcem. Postal bo zvezni poslanec, ki bo dobil imuniteto, ostal bo vodja stranke.

