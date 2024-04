Še pravočasno

So ameriški pritiski in pritiski mednarodne skupnosti zalegli? Šest mesecev po napadu palestinskega Hamasa na Izrael, ki je zahteval 1200 mrtvih in več kot dvesto talcev, judovska država z juga Gaze umika divizijo. Govorec sveta za nacionalno varnost ameriškega predsednika John Kirby je ocenil, da ne gre za preurejanje sil za nove vojaške operacije.

Po natanko šestih mesecih težko doumljive morije v Gazi, v kateri je po najnovejših podatkih palestinskih oblasti izraelska vojska doslej ubila najmanj 33.175 ljudi, je sicer predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu včeraj zatrdil, da je Izrael le korak od zmage v vojni proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.