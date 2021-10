Slovenski prašički

Slovenska gospodinjstva so lani in letos rekordno varčevala ter med lanskim in letošnjim septembrom povečala svoje prihranke v bankah za kar desetino, na okoli 24 milijard evrov, kažejo podatki Banke Slovenije.

Po stopnji varčevanja, ki je bila najvišja do zdaj, smo se lani zavihteli med štiri najvarčnejše evropske nacije in precej presegli povprečje EU, ugotavljajo v Eurostatu.