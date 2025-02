Trump je o telefoskem pogovoru s Putinom obvestil tudi Zelenskega. Kasneje na novinarski konferenci pa se ni hotel zavezati, da bo pri pogajanjih sodelovala tudi Ukrajina. Generalni sekretar Nata Mark Rutte in več evropskih zaveznic so v odzivu na pogovor med Trumpom in Putinom poudarili, da mora biti Ukrajina vključena v kakršna koli pogajanja o končanju vojne.