Strgani z verige

Varčevanje z elektriko, kar je prva naloga za vse, obdavčitev izjemno visokih dobičkov energetskih podjetij, česar se vsaj slovenska vlada trudi rešiti na bolj dogovoren in prijazen način, in cenovna kapica za ruski plin, ki po plinovodih prihaja v EU – to je načrt predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen za spopadanje s krizo zaradi visokih cen elektrike. A Severni tok ostaja zaprt še nekaj dni, Rusija pa sklepa nove posle s Kitajsko in tudi Madžarsko. Kako spraviti uzdo na bika, ki beži drugam?