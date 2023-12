Težka je ta zdravniška

Mladi zdravniki so v anketi izpostavili kar 51 oddelkov ali zdravstvenih ustanov, ki zaradi pomanjkanja kadra delujejo okrnjeno ali sploh več ne delujejo. Največ odhodov zdravnikov iz bolnišnic, ki tudi najbolj prispevajo k poslabšanju dela bolnišnic, je med specialisti interne medicine in specialisti radiologije. Tu so tudi največje težave.

V marsikateri slovenski bolnišnici ne zdravijo več vseh internističnih bolezni. Najbolj primanjkuje specialistov internistov v bolnišnicah Brežice, Novo mesto, Nova Gorica in Celje. Radioloških preiskav, nujnih za nujne paciente, zunaj rednega delovnega časa ne zagotavljajo več v bolnišnicah Nova Gorica, Jesenice in Novo mesto. Ponekod razpadajo tudi drugi oddelki. Izjemno boleče so težave z zagotavljanjem primerne oskrbe bolnikov v intenzivnih posteljah, predvsem na otroški intenzivi. Kaj se dogaja?