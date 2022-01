Družbena omrežja so že pred časom postala splošno uporabljeno komunikacijsko orodje. Čeprav številni državljani in državljanke sploh nimajo profila na twitterju, državni organi, druge javne institucije in vodilne politične osebnosti na njem javnost seznanjajo z razvojem aktualnih dogodkov.

Uradni profil slovenske vlade je od časa do časa grdo zlorabljen – ob lanski 30. obletnici osamosvojitve Slovenije so na Ukomu, ki upravlja profil, začeli objavljati zapise, s katerimi slavijo različne, s preteklostjo povezane dogodke. A jih pogosto predstavljajo enostransko, zdijo se brez vsebinskega pomena, velikokrat poudarjajo lik in delo Janeza Janše. Ni jih malo, ki menijo, da vlada na uradnem profilu na twitterju, ki bi moral objektivno informirati vso slovensko javnost, v resnici nagovarja volivke in volivce največje koalicijske stranke.