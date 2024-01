Zdravniki hočejo na svoje. Vztrajajo pri odločitvi o izstopu iz plačnega sistema. Želijo, da se to uresniči najkasneje s 1. julijem, saj so se najedli praznih vladnih obljub. Ta jim je že 19. oktobra 2022 v sporazumu obljubila, da bo ločen plačni zdravstveni steber oblikovan do 1. aprila 2023, a še vedno ni. Zdaj, ko toliko ljudem ni omogočen dostop do zdravnika, je gotovo pravi trenutek za spremembe celotnega sistema.