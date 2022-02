Statistični urad je ta teden objavil, da je inflacija prejšnji mesec na letni ravni dosegla 5,8 odstotka, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin – ki omogoča primerjave znotraj Unije – pa je znašala šest odstotkov oziroma največ v zadnjih 14 letih.

Občutek pri prebivalstvu je, da je inflacija še višja, kot je izmerjena. »Januar je sicer običajno mesec, v katerem se dogaja deflacija. To leto ni bilo tako, saj so številne podražitve preglasile sezonsko razprodajo obleke in obutve, ki se je pocenila za dobrih deset odstotkov,« so pojasnili statistiki.