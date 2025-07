Prepovedani sadež

Zmagovalci dogovora so proizvajalci polprevodnikov (čipov), letal, del kemične industrije in nekateri generični farmacevti, ki bodo povsem izvzeti iz dodatne obdavčitve ob prodaji v ZDA. Okvirni dogovor predvideva 15-odstotne carine na večino evropskih izdelkov, prodanih v ZDA. Izjema so že omenjene skupine izdelkov, ki jih v ZDA primanjkuje. Poleg naštetih izvzem iz carin velja tudi za nekatere kmetijske proizvode in naravne vire. Ta seznam bi se postopoma lahko še razširil, a ni znano, s katerimi izdelki.