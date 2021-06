Zastareli turistični slogan

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije opozarjajo, da so si številni od 14.500 delavcev v tej panogi, ki so med pandemijo novega koronavirusa pristali na zavodu za zaposlovanje, poiskali delo drugje. Težave s pridobivanjem ustreznega kadra v gostinstvu in turizmu, ki so se sicer začele že bistveno prej, so se zdaj še toliko bolj zaostrile. Razlog je v pretežno sezonski naravi panoge z nizko dodano vrednostjo.

