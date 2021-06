Kdo je napisal najboljši roman leta 2020?

Ljubljanski Rožnik bo nocoj spet v znamenju vrhunske slovenske literature, ki jo medijska hiša Delo spremlja in nagrajuje že več kot trideset let. Nagrada bo tokrat višja kot doslej, znaša kar 7000 evrov.



Najboljši roman vsako poletje ob tem času na klavzuri v Cankarjevi sobi med sklepno prireditvijo izbere žirija, ki pred tem pozorno prebere vsa romaneskna dela slovenskih avtorjev, ki so izšla leto prej, in nato postopoma krči izbor. Letos jo sestavljajo Mimi Podkrižnik (predsednica), Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunkovič. V finale so uvrstili romane Boruta Kraševca, Mirane Likar, Ferija Lainščka, Gašperja Kralja in Vincenca Gotthardta. Od njih je doslej kresnika že dvakrat prejel Feri Lainšček, ki je tokrat v finalu že šestič; leta 2017 se je vanj uvrstil tudi Gašper Kralj s svojim romanesknim prvencem. S prvim romanom se za kresnika tokrat potegujeta Borut Kraševec in Vincenc Gotthardt. Nagrado je lani prejela Veronika Simoniti za Ivano pred morjem, kresnika desetletja pa Drago Jančar za To noč sem jo videl.



Vabljeni k spremljanju razglasitve 31. nagrade kresnik tukaj, v spletnem prenosu v živo od 20. ure naprej.

