Kmalu bo znano, kdo je napisal najboljši roman leta 2024

Medijska hiša Delo bo nocoj na Rožniku podelila 35. nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta. Za nagrado, ki znaša 7000 evrov bruto, se potegujejo romani Kurja fizika Ferija Lainščka (Beletrina), Onečejevalec Kazimirja Kolarja (Goga), Ćrtice Tine Perić (Goga), Prst v prekatu Anje Radaljac (Litera) in September Ane Schnabl (Beletrina).

Prireditev s pričetkom ob 19. uri, ki jo bo vodila Bernarda Žarn, režira pa jo Matej Filipčič, bomo spremljali tudi v blogu v živo na tej povezavi. Nastopili bodo Maroltovke in Kabinetni ljudje, poleg kresnika pa bo četrtič zapored podeljeno tudi mlado pero mlademu obetavnemu kritiku ali kritičarki ter avtorju ali avtorici.

»Če bi rekel, da smo izmed skoraj dveh stotnij romanov izbrali najbolj prepričljiva, ambiciozna in pozornosti bralskega plemena vredna dela, bi povedal premalo, tako odlične so bile tudi knjige, ki smo jih uvrstili v deseterico, pa še nekaj tistih, ki med izbranimi niso pristale,« je o nominirancih ob razglasitvi 23. maja povedal predsednik kresnikove žirije Igor Bratož. V omenjenih dveh stotnijah, kolikor jih je bilo na seznamu Nacionalnega bibliografskega dela, je bilo precej žanrskih del ter tudi nekaj ambicioznejšega spominskega, biografskega, fantazijskega in vojnega pisanja.

Peterica po njegovem odstopa po odtenkih, suverenosti pisateljske izvedbe in literarni moči. »To je pet zelo različnih knjig, ki pa ponujajo bralcu sklenjene svetove, po katerih je užitek pohajkovati, nekateri so varljivo dostopni, v nekatere je morda teže vstopiti, pa vendar bralca na koncu pretresejo in mu dajo misliti – o preteklosti, zdajšnjosti in prihodnosti,« je še dodal.

V žiriji, ki odloća o lavreatu ali lavreatki, so še literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop, pesnica in prevajalka Kristina Kočan, prevajalka in kritičarka Tanja Petrič ter literarni zgodovinar Igor Žunkovič, je finalno peterico izbrala soglasno, ob pestri, zanimivi in tehtni razpravi.