Feri Lainšček, večkratni nominiranec in dvakratni prejemnik kresnika, se je kar šest let ukvarjal s sabo, starši, sestro in odraščanjem na Goriškem, še preden je tja prišla sodobnost. Napisal je trilogijo Kurji pastir, ki jo je zaključil z romanom Kurja fizika, s katerim je nominiran za kresnika. V trilogiji na sebi lasten način upodablja svoja otroška leta v obmejni vasi Dolenci na Goričkem v Prekmurju.