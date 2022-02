Nika Šoštarič: Besede oživijo dvakrat – v avtorju in zatem v bralcu

V rubriki Mlado pero v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Tokrat je prijela za pero pesnica, prozaistka in dramatičarka Nika Šoštarič, recenzijo njenega dela je pridala literarna, gledališka in filmska kritičarka Neža Dvorščak.

Moram nekaj naredit sama s seboj / ker zdaj prihaja čuden čas / ne vem kaj prinaša / ampak nekaj zagotovo / vonjam, v pesmi kaj mi težite s to prekleto jugoslavijo zapiše Nika Šoštarič (2001), študentka filozofije in slovenistike na Filozofski fakulteti UL, ki je tako prozo kot poezijo začela pisati že v osnovni šoli, v gimnaziji pa se je posvetila tudi filmu in gledališču.

»Sprva sem hotela najti obliko, ki bi mi omogočala največ prostora pri pisanju, a sem kmalu ugotovila, da ene same zvrsti, ki bi mi omogočala popolno svobodo, ni. Ko dobim idejo, moram najprej ugotoviti, kako bi jo rada predstavila, saj se v poeziji, kratki zgodbi ali dramskem besedilu to izrazi povsem drugače,« je povedala avtorica, ki je doslej napisala in režirala kopico kratkih filmov in gledaliških predstav, pod vodstvom pesnice Nine Medved pa je nekaj svojih pesmi objavila v pesniški zbirki II. gimnazije Maribor.

»Med pisanjem se velikokrat vprašam, kaj bo začutil bralec oziroma gledalec, kako se bo odzval na določene elemente, podatke, ideje. Besede prvič oživijo, ko jih nekdo zapiše, nato pa jih – z lastno interpretacijo – lahko oživi samo še bralec; zato pri pisanju določene misli velikokrat namenoma pustim odprte,« je svoj pisateljski pristop povzela Nika Šoštarič, ki najpogosteje posega po tematikah, polnih »skrivnostnega, morda včasih celo tesnobnega občutka, simbolizma, filozofskih vprašanj brez odgovorov in prostih interpretacij«, pozorna je tudi »na besedilni in skladenjskih slog, saj mi je precej pomembno, kako beseda teče. Velikokrat si prizadevam, da ne bi predstavila razvite zgodbe z nastavki dramskega trikotnika, temveč fragmente iz življenja običajnih ljudi in izseke ­njihovih razmišljanj.«

Čeprav si avtorica prizadeva za negovanje »lastnega pogleda na svet«, meni, da na vsakega pisca bodisi zavedno ali nezavedno vplivajo avtorji in avtorice, ki jih prebira. Na njenih policah se poleg filozofskih del najdejo tudi Patrick Süskind, Agatha Christie, Haruki Murakami, Charles Bukowski, Edgar Allan Poe, Tomaž Šalamun, Ciril Zlobec, Andrej Brvar in drugi.

»Te dni veliko časa posvečam pisanju filmskih scenarijev in dramatike,« je pojasnila Nika Šoštarič, ki si želi, da bi njena besedila zaživela tudi v režijskih rokah koga drugega. »Ker si v času magisterija – in morda tudi dlje – želim živeti v Franciji, si želim tudi, da bi mi uspelo ustvarjati tako doma kot v tujini,« je dodala.

kaj mi težite s to prekleto jugoslavijo [...] jugoslavija je zame zgolj zgodba

kakor napoleon

stari grki

in egipt

jugoslavija je zgodba mojih starih staršev

mojega dedka in moje babice

niti ne več mojih staršev

ona dva sta samo živela posledice

krivico

in postala obljubljena generacija

generacija

ki so jim govorili naj se učijo

naj bodo pridni

in potem bodo po faksu dobili službo

bili so generacija s prihodnostjo

generacija z načrtom

generacija ki ji je bilo omogočeno

svoboda

enakost

bratstvo

ali kako že [...] vse me črviči

zredila sem se

kar precej

če samo jem

pa nisem lačna

včasih sem poznala samonadzor

bom začela spet z budo

moram nekaj naredit sama s seboj

ker zdaj prihaja čuden čas

ne vem kaj prinaša

ampak nekaj zagotovo

vonjam nisem živela v vojni

živim v epidemiji [...] ampak najbolj od vsega

pa me je strah

ne da bi umrla

ali kaj podobnega

strah me je spominov

strah me je

da sem izgubila priložnosti za spomine

takšne kot jih ima dedek

pa četudi iz vojske [...] zato ne bodo moji vnuki imeli zgodb

o mladi republiki sloveniji

ker te zgodbe ne obstajajo

država je slaba

stanje je slabo

samo kriza je

vsi se samo pogovarjajo

nič se ne premakne

nič se ne izboljša

pasiva na pasivo

strah in kriza na kvadrat

ne želim takšnih zgodb [...] saj v jugoslaviji tudi ni bilo vse zlato

saj vem

so pa mi dedkove zgodbe dale občutek

topline

zaželenosti

in ne pozabe

kot jo imam tukaj in zdaj

kot kulturnica

umetnica

študentka

človek pustite mi dihati

in nehajte mi težit s to prekleto jugoslavijo