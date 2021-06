V literaturi je vse mogoče

V nadaljevanju preberite:

»Hotel sem napisati literarno delo, v ozadju katerega je neka temeljna melodija o tem, kako pripadniki kake narodne skupnosti doživljajo svoj vsakdanjik, v katerega je vpletena skrb, da se njihov materni jezik med večinskim narodom sliši čedalje tišje. To melodijo sem hotel posredovati bralcem po svetu. Tudi v Slovenijo, kjer precejšnja večina ne more imeti občutka za to, kako je, če se vsak dan zjutraj zbudiš in je spet manj govorcev jezika, ki lahko preživi samo, če je tudi slišan. Verjemite, ta občutek ni nič kaj prijeten,« je med drugim v intervjuju povedal pisatelj, fotograf, pesnik, slikar ter novinar in urednik tednika koroških Slovencev Nedelja, ki je s svojim romanesknim prvencem nominiran za nagrado kresnik.