Vrhunci druženja na Rožniku

Letos je slavil Borut Kraševec. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Kresnikovi nominiranci. Od leve proti desni: Borut Kraševec, Gašper Kralj, Mirana Likar, Feri Lainšček in Vincenc Gotthardt FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljanski Rožnik je bil 23. junija ponovno središče slovenske literature, ko je medijska hiša Delo slovesno podelila že 31. nagrado kresnik za roman leta. Žirija je letos izbrala roman Agni avtorja, ki je tudi prižgal kres na Rožniku.Glavna nagrada je tokrat višja kot doslej, znaša kar 7000 evrov. Vrhunce letošnjega druženja, ki je poleg pogovorov z nominiranci postregel tudi z izbranim kulturnim programom, si lahko ogledate v priloženem videu.Ob prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje. Od otroštva naprej si je želel pisati, a mu ni uspevalo. Šele po 40. letu je nato začutil moč, da lahko piše. In to je bilo zanj eno najmočnejših doživetij v življenju. Kresnik mu pomeni priznanje, da so s knjigo zadovoljni tudi drugi. »Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse drugo.«