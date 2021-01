Avgust Demšar: Težko pričakovana tv-serija

Pred več kot desetletjem, ko je Avgust Demšar med slovenske bralce in bralke poslal kriminalni roman Olje na balkonu (Sanje), verjetno ni pričakoval tako dobrega sprejema. Njegovega inšpektorja Martina Vrenka in ekipo so bralci in bralke vzeli za svoje. S tem je končno tudi kriminalka kot žanr pri nas postala spoštovanja vredna literatura. Nacionalna televizija je po prvih treh knjigah, Olje na balkonu, Retrospektiva in Tanek led, ki so ponovno izšle pri založbi Pivec, posnela šestdelno tv-serijo. Z avtorjem smo se pogovarjali o Vrenku, tv-seriji, prenosu knjige na televizijske zaslone, štajerščini in še čem.