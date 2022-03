Brezmejnost filmskega jezika

Pred projekcijami bodo filme v pogovorih uvedli poznavalci Pasolinijevega opusa Majda Širca , Stojan Pelko , Matjaž Lunaček , Andrej Šprah , Miklavž Komelj , Dragan Živadinov in Gašper Malej . Retrospektivo bosta pospremila razstava v vitrinah dvorane Silvana Furlana in izid zbornika Heretični empirizem, s prevedenimi teoretskimi besedili tega vizionarskega in provokativnega umetnika. Pasolinijeve vrednote ter pogled na svet in film nam je osvetlila avtorica spremne študije k zborniku, raziskovalka njegove zapuščine ter scenaristka televizijskega dokumentarnega portreta Pier Paolo Pasolini Majda Širca.

Ob stoti obletnici rojstva filmskega režiserja, pesnika, pisatelja in filozofa Piera Paola Pasolinija so v Slovenski kinoteki pripravili veliko retrospektivo Pasolini 100!, ki jo bodo s filmom Mama Rim odprli nocoj. Do 8. maja se bodo na platnu zvrstili vsi režiserjevi avtorski filmi in nekaj dokumentarnih del, posvečenih njegovemu življenju in ustvarjanju.

Pred projekcijami bodo filme v pogovorih uvedli poznavalci Pasolinijevega opusa Majda Širca, Stojan Pelko, Matjaž Lunaček, Andrej Šprah, Miklavž Komelj, Dragan Živadinov in Gašper Malej. Retrospektivo bosta pospremila razstava v vitrinah dvorane Silvana Furlana in izid zbornika Heretični empirizem, s prevedenimi teoretskimi besedili tega vizionarskega in provokativnega umetnika. Pasolinijeve vrednote ter pogled na svet in film nam je osvetlila avtorica spremne študije k zborniku, raziskovalka njegove zapuščine ter scenaristka televizijskega dokumentarnega portreta Pier Paolo Pasolini Majda Širca.

Pasolinija večina pozna po filmih, a bil je vsestranski umetnik, ki je deloval na različnih področjih in jih tudi prepletal.

Ja, redko (še) srečamo ustvarjalce tako širokih in kompleksnih zanimanj. Film ni bila njegova prva izbira, v mladosti je začel kot pesnik in pisatelj. Šele malo pred štiridesetim letom se je s podobami začel osvobajati besed, rekoč, da je filmski jezik univerzalen in tako rekoč nima meja. Predvsem pa se je hotel izražati v govorici prodornih, čim bolj dosegljivih podob, saj je šlo za šestdeseta leta, ko je bila italijanska družba tudi zaradi hitrega prehajanja v neokapitalizem v globoki krizi, kar je povzročilo tudi krizo ideologij, predvsem marksizma. Bil je glasni polemik, ki je hotel biti slišan. Bil je tudi dramatik, esejist, filozof, filmski teoretik, prevajalec; ko se je iz Casarse preselil v Rim, se je lotil celo novinarstva. Tudi slikal je, restavriral freske, predvsem pa film križal z zgodovino slikarstva, saj je v številnih filmih kadriral, kot da bi slikal s čopičem in dobesedno oživljal slikarska platna. Naj tu omenim zadnje prizore iz filma Mama Rim (1962), ko je dobesedno snel ležečega Mantegnovega Kristusa, ali humorne prizore iz Skute (omnibus Ro.Go.Pa.G, 1963), kjer se je poigraval z renesančnimi mojstri, ki so Kristusa snemali s križa.

Ni bil le filmski režiser in (so)scenarist vseh svojih filmov, ni le vztrajno nosil na ramenu filmske kamere, ampak je v filmih tudi igral, jih po potrebi montiral in glasbeno opremljal, če je bilo treba, je napisal tudi besedila za popevke.

Majda Širca je poznavalka in raziskovalka Pasolinijevega opusa. »Fantje, ki jih je poučeval in sem jih pred leti srečala v Casarsi, so pripovedovali, da jih je učil ljubezni, še posebej do umetnosti.« Foto Blaž Samec

Retrospektivo bo pospremil zbornik njegovih besedil Heretični empirizem. Kaj v njih razkrije o sebi?

Pasolini ni bil le strastni polemik, profilirani intelektualec, provokator in človek, ki je moral skoraj vsak svoj film braniti na sodišču, ampak tudi eden od redkih avtorjev, ki je filmsko prakso križal z refleksijo filma. Zanimale so ga lingvistika, semiologija, psihoanaliza in antropologija. Analiziral je filmski jezik in govorico podob. V Kinoteki so se odločili za prevod njegovih kritičnih zapisov, ki so izšli v knjigi Heretični empirizem tri leta pred njegovo smrtjo, nastajali so tudi že prej. Razmišlja o neverbalnem, o gegu in Chaplinu, ki mu je bil še posebej blizu, o vesti, o planu-sekvenci, o filmu poezije ...

Za razumevanje njegovega opusa je pomembno poznavanje okoliščin, ki so vplivale na njegove vrednote in pogled na svet, zapišete v spremni besedi k zborniku. Kaj ga je ključno zaznamovalo?

Velja omeniti očeta, Musolinijevega vojaka, s katerim je imel težavne odnose, in mamo, ki ji je bil emocionalno blizu, tako rekoč ljubezensko naklonjen. Ko je v filmu Evangelij po Mateju (1964) zaupal mami Susanni Colussi vlogo Marije, je dejal: 'Zanjo sem posnel ta film; kje drugje kakor v evangeliju bi našel pretvezo, da bi lahko zapisal zgodbo o največji možni ljubezni med mamo in sinom?'

Zanj je bilo dokaj usodno tudi bivanje v Casarsi v Furlaniji, kamor se je družina preselila med vojno. Tu je učil, pisal, vmes v Bologni diplomiral, z mamo ustanovil šolo v furlanskem jeziku – vse dokler ni bil izgnan iz raja. Leta 1949 so ga zaradi homoseksualnosti in pohujševanja mladoletnikov vrgli iz bližnje šole v Valvasoneju. Šlo je za politično obsodbo mladega komunista in prvo javno priznanje njegove drugačnosti. Za povrhu je na proslavi ob praznovanju konca prve svetovne vojne dejal, da bolj ko oblast časti mrtve, bolj pritiska na žive.

Fantje, ki jih je poučeval in sem jih pred leti srečala v Casarsi, so pripovedovali, da jih je učil ljubezni, še posebej do umetnosti, 'iz vseh je znal potegniti najboljše; vstopal je v hleve na naših domovih, cenil je naše kmečko življenje, in potem smo še sami začeli spoštovati, da smo kmetje'.

Kot beremo v knjigi Amado mio, ki jo je leta 2006 izvrstno prevedel Milan Štefe, je tu doživljal prve ljubezni z oddaljenim in bolestno hrepenečim opazovanjem, tu je imel prve intimne izkušnje s fanti iz sosednjih vasi in srečanji ob reki Tilment; tu je zavrnil prijateljico, violinistko po rodu, Slovenko Pino Kalc, ki je bila po njegovih spominih sodeč obupno željna njegove ljubezni – a kot mi je pripovedovala, se je v bistvu le zavedala kritja, ki ga je potreboval. Skratka, v začetku leta 1951 sta z mamo sedla na vlak in za vedno zapustila njen rojstni kraj. V Rimu je začel iz nič. A nove okoliščine prinesejo nove zgodbe.

Pier Paolo Pasolini je vse življenje strastno, polemično in provokativno kritiziral ter analiziral italijansko družbo. Foto arhiv Slovenske kinoteke

Malo znano je, da je bil vezan tudi na Slovenijo in je njenim lepotam posvečal tudi verze.

Pasolinijeva družina se je zaradi očetove vojaške službe večkrat selila. Leta 1930 so prišli v Idrijo, kjer je Pier Paolo obiskoval četrti razred in začetek petega. To je bil čas bazoviških žrtev in odkritega fašizma na Primorskem. Pripovedovali so mi, da je bil prijazen dečko, po redovalnici sodeč zelo dober učenec. Ampak bil je še otrok, zato ni čudno, da se mu je kasneje otroška izkušnja vračala v prijetnih spominih. Pri devetnajstih se je tako Idrije spominjal v pesmi Pesem v jutru se stopi, ki se v delu tretje kitice glasi: Dotakne Idrijca se bregov/izgubljenih v sanjah/spomina, trpkih od krikov/mojih deških.

Dolgo niso vedeli, zakaj v tej pesmi, ki jo je poslal prijatelju z opombo, da je res posebna, omenja vodo, hidrio. Potem se je izkristaliziralo, da govori o Idriji in spominih, ko sta se z bratom tam potepala.

Mnoga njegova dela so bila cenzurirana, tudi že prvenec Berač. Vsa nadaljnja so spremljali škandali.

Sodili so mu najmanj tridesetkrat – ga tudi nekajkrat obsodili, prepovedali, cenzurirali in na različne načine omejevali njegova dela. Prvenec Berač, film o polproletariatu, o fantih, ki se preživljajo z zvodništvom in izkoriščanjem deklet – tudi tistih, ki so jim všeč –, je nastal, ko je imel za seboj nekaj sodnih procesov in travmatičnih življenjskih izkušenj. Na beneški Mostri so film umaknili iz tekmovalnega programa, na premieri v Rimu so se zgodili neonacistični izgredi, pljuvali so na platno in nanj zlivali črnilo, spuščali smrdljiv dim v dvorano, z balkona pa metali sladki janež. Pasolini se je moral zagovarjati zaradi tožbe nekega Salvatoreja Pagliucija, nekdanjega krščanskodemokratskega poslanca, ker se je v filmu prepoznal pod imenom zvodnika in tatu ter je tožil zaradi ogrožene časti in ugleda. Pasolini se je uspešno ubranil s sklicevanjem na telefonski imenik, v katerem je bilo na stotine Pagliucijev. Prvič v italijanski kinematografiji so neki film prepovedali mlajšim od osemnajst let.

Na premieri emocionalno močnega filma Mama Rim (1962), ki govori o strastni in spodleteli materinski ljubezni, so Pasolinija napadli fašisti ter mu očitali naturalistični jezik, ker reče scati namesto urinirati in drek namesto iztrebki. Zaradi obtožbe blatenja državne religije so film Skuta, ironično ter groteskno mešanico svetega in profanega, zasegli, Pasolini pa je dobil štiri mesece pogojne kazni.

Pier Paolo Pasolini v pesmi Pesem v jutru se stopi omenja tudi Idrijo, kjer je nekaj let odraščal. Foto arhiv Slovenske kinoteke

Katere morda manj znane mojstrovine ponuja retrospektiva in kaj priporočate v ogled?

Retrospektiva bo zajela vsa njegova dela, manj so znani njegovi kratki filmi, ki jih še posebej priporočam – kot tudi dokumentarce, ki jih je včasih posnel v iskanju lokacij za svoje filme, kot osnutke za scenarije, kot raziskovalne potopise in apele po ohranitvi kulturne in naravne dediščine. Naj omenim Beležke za afriško Orestejo (1969–1970), ki ga je posnel v Afriki, kjer je iskal navdih, ljudi in lokacije za snemanje filma o Orestu. Gre za izjemen prenos antične pripovedi v sodoben čas – Pasolini je namreč prihodnost videl v tretjem svetu – in za naracijo o tem, kako se je rodila demokracija.

V retrospektivo je seveda umeščen tudi njegov najbolj ekspliciten, brutalen, cenzuriran, prepovedan in usoden film Salò ali 120 dni Sodome, ki ga je po nekaterih teorijah stal življenja.

Da, na koncu ostane en sam film. Film, ki predstavlja konec filma in konec življenja, Salò ali 120 dni Sodome (1975). Film, ki črpa iz de Sada, je Pasolini umestil v leto 1945, v zadnje mesece italijanske socialne republike Salò in v čas propada fašizma. Spolnost je tu metafora za oblast, ki se lahko polasti naših teles, jih izrablja, požira in spreminja v menjalno vrednost. 'To je film o popolni anarhiji oblasti', je o svojem zadnjem filmu dejal režiser. Nit filma je pripovedovanje zgodb. Dekleta in fantje, ki jih med odporniki polovijo fašisti in zaklenejo v vilo, morajo igrati vloge, ki nudijo sadistični užitek kliki štirih pohotnežev iz vrst politične, cerkvene, sodne in ekonomske veje oblasti. Soočeni smo s sto dvajsetimi dnevi brutalnega in mazohističnega posiljevanja, krajo teles in duš, kar je le druga beseda za fašizem. Premiere Pasolini ni dočakal. Dočakal pa je kazen za vse izzive, povedano in zamolčano. Četudi bo njegova smrt ostala nepojasnjena, je treba vedeti, da njegov nasilni in brutalni konec sovpada z izbruhi terorizma in družbenih konfliktov v italijanski družbi, ki jo je Pasolini vse življenje strastno, polemično in provokativno kritiziral ter analiziral.