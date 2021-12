Trije evropski oskarji za koprodukcijo Quo Vadis Aida?

Evropska filmska akademija (EFA) je nagrado za najboljši film podelila koprodukciji bosanske režiserke Jasmile Žbanić Quo Vadis, Aida? Hkrati je Žbanićeva prejela nagrado za najboljšo režiserko, nagrajena je bila tudi igralka tega filma Jasna Đuričić, poroča STA.

V filmu Quo Vadis, Aida? Jasmila Žbanić predstavlja boleče spomine na eno največjih tragedij sodobnega časa, dogajanje v Srebrenici. Ob prejemu nagrade se je zahvalila več filmskim ustvarjalcem, zlasti pa ženskam v Srebrenici. Tem se je zahvalila tudi Jasna Đuričić, ki je prejela nagrado za najboljšo igralko. Obenem se je zahvalila tudi režiserki, da je šla tja, kamor si nihče drug ne bi upal. Film je po njenih besedah namenjen vsem žrtvam in materam.

Film Quo Vadis Aida? je bil nominiran v štirih kategorijah, prav tako sta po štiri nominacije prejela fima Titan režiserke Julie Ducournau in Oče režiserja Floriana Zellerja. Francosko-belgijski Titan je tudi dobitnik zlate palme v Cannesu, drama Oče pa dvakratni dobitnik oskarja. Slednji je prejel dva kipca EFA; Florian Zeller in Christopher Hampton sta bila razglašena za najboljša scenarista, Anthony Hopkins pa za najboljšega igralca.

Več nagrad je prejela tudi nordijska koprodukcija Flee, pod katero se podpisuje dansko-francoski režiser Jonas Poher Rasmussen, in sicer za najboljši dokumentarec, animirani film, kratki film in nagrado študentov.

S po tremi nominacijami sta jim sledita filma È stata la mano di Dio (Bila je božja roka) italijanskega režiserja Paola Sorrentina in koprodukcija Kupe št. 6 finskega režiserja Juha Kuosmanena.

Letošnjo 34. podelitev evropskih filmskih nagrad v hibridni obliki je vodila nemška igralka Annabelle Mandeng iz studia v Areni Berlin, kjer so jo sicer nameravali izpeljati v živo. V studiu so bili podeljevalci nagrad za različne kategorije. Nekateri zmagovalci so nagrade prejeli v živo, nekateri pa prek spleta

O nagrajencih je odločalo več kot 4000 članov akademije.