Filmska aristokracija na Lidu

Zdi se, kot bi bili v neskončnem dnevu, je v uvodnem nagovoru potožil Alberto Barbera, direktor Mostre. Že lani so bile namreč ob odpovedih vseh drugih filmskih dogodkov zaradi pandemije Benetke prve, ki so festival ob uvedbi strogih ukrepov za preprečitev širjenja virusa vendarle izpeljale brezhibno – sicer z manj zvezdniškega potenciala, a to nameravajo nadoknaditi letos.Po dveh predprojekcijah, ki sta se odvrteli sinoči, se bo nocoj uradno začel filmski program na Lidu. Otvoritveno ceremonijo v veliki dvorani filmske palače bo vodila italijanska igralka Serena Rossi, in to pred občinstvom, ki bo moralo izpolnjevati pogoje PCT. Za promocijo pred festivalom je poskrbel kar Almodóvar sam, s plakatom za film Vzporedni materi ­(Madres paralelas), ki so ga algoritmi na družbenih omrežjih označili za neprimerno vsebino (mleko, ki se cedi iz prsne bradavice) in blokirali. Glavna zvezda filma je Penélope Cruz, ki se bo prva sprehodila po rdeči preprogi, a tudi v prihodnjih dneh ne bo manjkalo glamurja.V Benetkah bo doživel premiero znanstvenofantastični blockbuster Dune z mladim zvezdnikom Timothéejem Chalametom, ki je spravljal v trans že oboževalke v Cannesu, in Zendayo. Ridley Scott prihaja s filmom Zadnji dvoboj (The Last Duel) z za kamero nerazdružljivima Mattom Damonom in Benom Affleckom,­ ki po uspešnici Dobri Will Hunting prvič spet igrata skupaj.Med bolj pričakovanimi filmi so še biografija princese Diane Spencer s Kristen Stewart v glavni vlogi in v režiji Čilenca Pabla Larraína ter Netflixovi produkciji (s katerimi v Benetkah nimajo težav tako kot v Cannesu), Moč psa (The Power of the Dog) režiserke Jane Campion z Benedictom Cumberbatchem ter Kirsten Dunst v glavnih vlogah ter najbolj osebni film Paola Sorrentina doslej Božja roka (È stata la mano di Dio). Veliko zanimanja je tudi za dokumentarce, ki bodo tokrat slavili glasbene legende, skupino Led Zeppelin, Leonarda Cohena in Ennia Morriconeja.V tekmovalnem programu bo prikazanih 76 celovečernih in 18 kratkih filmov, ki jih je komisija izbrala med 3218 prijav­ljenimi. Zaradi poplave filmov so uvedli novo sekcijo Orizzonti Extra, v kateri bodo podelili nagrado gledalci. V tej sekciji imamo tudi Slovenci svojega tekmovalca, in sicer italijansko-slovensko koprodukcijo La ragazza ha volato (Dekle je letelo) italijanske režiserke Wilme Labate v koprodukciji Staragare.Naslednjih deset dni se bodo v Benetkah vrteli filmi, ki so bili končani tik pred lanskim spomladanskim zaprtjem javnega življenja oziroma v času pandemije. »Postava – oprostite mi nogometno prispodobo – v letu, ko je Italija po pravici zmagala na evropskem prvenstvu, kaže prizadevanje našega festivala, da bi ponudil priložnost različnim perspektivam, žanrom in kinematografskim področ­jem,« je povedal Barbera in dodal, da v sicer dobri geografski pokritosti manjka le Kitajska.Takoj se je tudi posul s pepelom, da je od lani odstotek režiserk v tekmovalnem programu slabši (pet, lani jih je bilo osem), a še vedno boljši kot leta 2019. Barbera je za ta upad okrivil pandemijo, ki je upočasnila filmsko produkcijo, »kar je ženske v tem poslu še bolj obremenilo in povzročilo začasno nazadovanje v procesu prizadevanja za enakost spolov v filmski industriji«.Mednarodni žiriji predseduje južnokorejski oskarjevec Bong Džun Ho, ki še vedno sedi na lovorikah svojega nepremagljivega Parazita. Ob njem je tudi Chloé Zhao, ameriško-kitajska režiserka, ki je lani v Benetkah zmagala z Deželo nomadov.V zadnjih letih si je beneški festival pridobil sloves znanilca favoritov za oskarje. Poleg Dežele nomadov se je tudi Obliki vode po zlatem levu nasmehnil oskar za najboljši film leta. Slabo ni šlo niti filmom Dežela La La, Zvezda je rojena, Roma in Zakonska zgodba, ki so bili premierno prikazani na Lidu.Posebne pozornosti bosta deležna ameriška igralka in »neposredna potomka filmske aristokracije« Jamie Lee Curtis ter igralec, režiser in scenarist Roberto Benigni, ki bosta prejela zlatega leva za življenjsko delo.