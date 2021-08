Filmski festival v Zürichu z nagrado za Paola Sorrentina

Režiser, znan po filmih Neskončna lepota in Mladost, bo na festivalu predstavil svoj najnovejši avtobiografski film E stata la mano di Dio, piše The Hollywood Reporter.



Na Filmskem festivalu v Zürichu se z nagrado tribute to ... poklanjajo avtorskim filmarjem za njihov doprinos k filmski zgodovini. Paolu Sorrentinu bodo nagrado predvidoma osebno izročili 29. septembra, pred projekcijo njegovega najnovejšega filma E stata la mano di Dio (Bila je božja roka).



Avtobiografski film je postavljen v Neapelj 80. let prejšnjega stoletja in v ospredje postavlja odraščajočega fanta, ki ga igra Filippo Scotti. Naslov filma, ki namiguje na pomoč višje sile, se navezuje na legendarni gol z roko, ki ga je argentinski nogometaš Diego Maradona zadel na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1986. V tistem obdobju je namreč Maradona igral za neapeljski nogometni klub.



Sorrentino (1970), ki velja za enega prepoznavnejših režiserjev svoje generacije, je nagrade vesel, še posebej ker so mu jo namenili na festivalu, ki teži k odkrivanju novih talentov. »Da sodelujem na letošnjem Filmskem festivalu v Zürichu s svojim najbolj osebnim filmom, me vznemirja, saj E stata la mano di Dio govori tudi o trenutku, ko zberemo pogum in priznamo sebi in drugim, da želimo poizkusiti nezavedno in noro tveganje režiserskega poklica,« je dodal.



Režiser se je pri svojem delu lotil različnih tem in filmskih zvrsti, od psihološkega trilerja Posledice ljubezni (2004) do dionizično ekscesne Neskončne lepote, ki mu je leta 2013 prinesla oskarja za najboljši mednarodni film. Znan pa je tudi ljubiteljem serij, saj je režiral kritiško cenjeno produkcijo HBO Mladi papež (2016) in njeno nadaljevanje Novi papež (2019), še navaja The Hollywood Reporter.

