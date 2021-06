Filmski maj je lahko tudi julija

Izjemna bera izjemnih filmov

Zunaj tekmovalnega programa Organizatorji upajo, da bodo lahko pripravili tudi nekaj posebnih projekcij zunaj tekmovalnega programa, med katerimi bosta dokumentarec o ameriškem filmskem zvezdniku Valu Kilmerju z naslovom Val in novi film Todda Haynesa o rock zvezdnikih iz 60. let The Velvet Underground. Oliver Stone bo predstavil nadgradnjo svoje klasike iz 90. let o atentatu na JF Kennedyja z naslovom JFK Revisited: Through the Looking Glass, Charlotte Gainsbourg film o svoji materi Jane Birkin, oskarjevski nagrajenec Tom McCarthy pa nov akcijski film z Mattom Damonom, Stillwater.

Briljantna kariera Jodie Foster

Doslej so častno zlato palmo prejeli Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Leaud, Agnes Varda in Alain Delon.

Komaj trinajst let je imela, ko se je maja 1976 prvič sprehodila po slovitem bulvarju Croisette. Takrat jo je tja popeljala stranska vloga v Taksistu, ki je tisto leto odnesel zlato palmo. Petinštirideset let pozneje bo na njem glavna zvezda, saj bo v Cannesu prejela častno zlato palmo, filmski festival, tokrat 74., bo 6. julija tudi odprla. Danes so predstavili težko pričakovani izbor filmov v tekmovalnem delu festivala, ki bo potekal do 17. julija in bo vsaj malo potešil filmoljubce po sušnem lanskem letu.Pandemskemu letu sledi še eno posebno leto, bi lahko rekli, in v znamenju tega bo tudi letošnji filmski festival v francoskem Cannesu. Že to, da ni maja, je posebnost, a tudi tega, da so dobili termin julija, se organizatorji enega najpomembnejših filmskih festivalov izjemno veselijo, odločeni, da bodo kinematografiji vrnili, kar je v zadnjem letu in pol izgubila – gledalce. Za začetek še v maskah in obremenjene s številnimi pravili za preprečevanje širjenja novega koronavirusa; obiskovalci festivala, ki niso polno cepljeni s katerim od cepiv, priznanih v EU, ali niso v zadnjih šestih mesecih preboleli covida-19, se bodo morali vsakih 48 ur testirati – to bo na voljo brezplačno tako za domače kot tuje obiskovalce, je novinarjem z varne razdalje pojasnjeval predsednik festivala. Udeležba bo kajpak skromnejša, kljub temu je za akreditacije zaprosilo že okoli 18.000 ustvarjalcev in novinarjev.Ker ga lani ni bilo oziroma je bil v prilagojeni digitalni različici, ki so jo s skupnimi močmi pripravili prepoznavni filmski festivali v podporo Svetovni zdravstveni organizaciji (globalni filmski festival Mi smo eno je potekal od 29. maja do 7. junija), se je nabrala lepa bera filmov, zato bo letošnji Cannes mešanica let 2020 in 2021, je napovedal programski direktor festivalaPregledali so izredno veliko del, blizu dva tisoč jih je bilo, tako rekoč vsa so nastala v posebnih razmerah in so izjemni pričevalci časa. Filme zadnjih dveh let bo občinstvo v prihodnosti prepoznalo že na prvi pogled po maskah, ki so se iz vsakdanjega življenja prestavile tudi v marsikatero filmsko stvaritev, v ospredju so teme človekove identitete, vprašanji, kje smo in kam smo namenjeni, ideja izgubiti vse, svet, ki ga prežemajo kriza in migracije, kakor je na današnji predstavitvi izbora uradnega tekmovalnega dela našteval Frémaux.Med največkrat napovedanimi je celovečerec Annette francoskega režiserja, s katerim bodo festival odprli. Zdaj je že potrjeno, da se ga bo udeležil ameriški režiser; njegov film The French Dispatch bo prav tako doživel premiero.Na sceno se po nekaj letih vračajo nizozemski režisers filmom Benedetta, dobitnik zlate palme iz leta 2001 – italijanski režiser– s filmom Tre Piani, francoski režiser, prav tako zmagovalec Cannesa iz leta 2015, pa z Les Oympiades. Najnovejše delo Irancaje A Hero,bo predstavil film Flag Day, med zanimivimi je Frémaux izpostavil tudi japonskega režiserjas filmom Drive My Car, posnetim po zgodbi pisatelja. Žirijo, ki bo v tekmovalnem programu izbirala med 24 deli, bo vodil ameriški režiserSpike Lee je sicer le eno od številnih režiserskih imen, s katerimi je sodelovala letošnja prejemnica častne zlate palme Jodie Foster. Oseminpetdesetletna igralka ima Cannes posebej v čislih. Predvsem zato, ker je na La Croissetu predstavila svoje režijske izdelke; leta 2011 je bil to film Bober, leta 2016 Denarne igre. »Cannes je festival, ki mu veliko dolgujem in je popolnoma spremenil moje življenje,« je dejala. Vodstvo festivala ji bo častno nagrado dodelilo za briljantno kariero, edinstveno osebnost ter diskretno, a močno zavezanost pomembnim vprašanjem našega časa, so zapisali.Jodie Foster, ki tekoče govori francosko, je na canskem festivalu sodelovala sedemkrat. V vsej svoji karieri je nanizala okoli 50 del in dobila dva oskarja, za vlogi v filmih Obtožena (1989) in Ko jagenjčki obmolknejo (1992). Prav zdaj dobiva zelo dobre kritike tudi za vlogo v filmu The Mauritanian.