In vendar se film vrti

Prihodnji teden se bo začela težko pričakovana »živa različica« največjega in najpomembnejšega evropskega filmskega festivala v Cannesu. Spike Lee bo tako le izpolnil poslanstvo predsednika žirije, mesto, ki so mu ga obljubili in napovedali že konec leta 2019. Lani festivala zaradi epidemije ni bilo, a prestižna funkcija ga je počakala.