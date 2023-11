Kalilnica slovenskega animiranega filma

V nadaljevanju preberite:

Animateka s svojim bogatim programom predstavlja nepogrešljivo sidrišče animacije v slovenskem prostoru vse od ustanovitve leta 2004. Skupaj z njo obeležuje dvajsetletnico delovanja tudi njen programski vodja Igor Prassel, ki je ta zahteven položaj nastopil že s prvo edicijo in je festival vodil skozi njegov dolgoletni in pogosto negotov razvoj. Po njegovih besedah je bilo »prvih deset let festivala ključnih, da smo pri nas vzpostavili visoko zavest o animiranem filmu kot umetnosti in samosvoji ter posebni umetniški zvrsti. Ključno je bilo to, da smo prvih deset let poudarjali, da animirani film ni samo za otroke, da to ni zgolj risanka, naslednjih deset let pa smo obrnili ploščo in začeli ponavljati ter prikazovati kvalitetne, umetniške filme za otroke.«