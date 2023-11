Nuja po javnem prostoru – toda kakšnem?

V nadaljevanju preberite:

Februarja 2021 se je tedanji minister za kulturo Vasko Simoniti sestal z vodjami nacionalnih institucij, ki delujejo na Metelkovi ulici v Ljubljani, saj, kot so tedaj dejali, »kulturna ploščad Metelkova omogoča, da institucije s področja kulture z medsebojnim sodelovanjem soustvarjajo in sooblikujejo javni prostor«. S kakšnimi izzivi se spoprijema omenjena kulturna ploščad in kakšen je pravzaprav njen potencial?