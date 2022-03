Lakmusov papir sodobne Italije

V nadaljevanju preberite:



Dokumentarni film Futura (2021), ki bo v sklopu Festivala dokumentarnega filma nocoj na ogled v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, pritrjuje Tolstoju – če velja, da je ljubezni toliko, kolikor je src, potem je toliko tudi pogledov na prihodnost.

V »kolektivni reportaži«, ki se na 16-milimetrskem filmskem traku pred nami razgrne kot portret ne le italijanske, temveč sleherne mladosti, spremljamo tri filmske ustvarjalce, ki se (sprva pred, nato pa tudi med pandemijo koronavirusa) podajo na popotovanje od Benetk do Palerma.

Režiserji Pietro Marcello, Francesco Munzi in Alice Rohrwacher na poti srečujejo mlade med petnajstim in osemnajstim letom – igralce, kmete, študente, glasbenike, kuharje, džokejke, boksarje, pevce, kozmetičarke, strojnike – in jih sprašujejo o hrepenenjih in načrtih, strahovih in skrbeh, predvsem pa o prihodnosti.