Najpomembnejši trenutek v življenju je, ko spoznaš, kaj te veseli

Mitja Okorn je kot prvi slovenski režiser režiral film v Hollywoodu. Ena od rdečih niti v njegovem hollywoodskem filmu Leto življenja (Life in a year) je iskanje strasti. Glavni junak Daryn (Jaden Smith) sprva razmišlja samo o vpisu na Harvard, toda to pot je zanj izbral oče Xavier (Cuba Gooding Jr.). »Ko ti rečejo, da tvoja strast ni resen poklic in da moraš na fakulteto, je to samo življenjski test, ali si dovolj strasten. Lahko bi me vsi na svetu prepričevali, da režiranje ni resen poklic, pa jih ne bi poslušal,« pravi Mitja.



Kot večni upornik Okorn ni nikoli pokusil alkohola, saj so mu prvo pivo ponudili starši, nikoli se ni dotaknil niti cigaret, trave, trdih drog, še redbulla ne.



Sedaj je misli že usmeril k novemu projektu. »Pripravljam zgodovinsko biografsko dramo o Draženu Petroviću in Vladetu Divcu, dveh prijateljih, ki sta skupaj z jugoslovansko reprezentanco premagala vse, igrala v NBA, a zaradi vojne in politike sta prijateljstvo prekinila.«