Na festivalu v Clermont Ferrandu več slovenskih filmov

Na festivalu kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu, ki se bo začel v petek, se bo predstavilo več slovenskih filmov. Poleg kratkih filmov Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić in Steakhouse Špele Čadež v tekmovalnem programu, še film Spacapufi: Žiže v režiji Jaka Ivanca ter plesni film Vašhava Iztoka Kovača in Saše Podgorška.

Poleg kratkega animirano-dokumentarnega filma Babičino seksualno življenje (2021) režiserke Urške Djukić in animiranega kratkega filma Steakhouse (2021), animatorke in režiserke Špele Čadež, ki sta se uvrstila v tekmovalni program 43. mednarodnega festivala kratkega filma v Clermont Ferrandu, so v program mladega občinstva uvrstili kratki animirani film Spacapufi: Žiže (2021) v režiji Jaka Ivanca, v tematsko retrospektivo z naslovom zaplešimo pa plesni kratki igrani film Vašhava koreografa Iztoka Kovača in režiserja Saše Podgorška iz leta 2014, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Filma Babičino seksualno življenje in Steakhouse Špele Čadež sta lani sodelovala na več kot 20 mednarodnih festivalih, prejela več nagrad in sta letos tudi kandidata za nominacijo v kategoriji evropski kratki film pri Evropskih filmskih nagradah. Steakhouse pa je doživel tudi nominacijo v kategoriji za najboljši kratki animirani neodvisni film pri 49. Annie Awards (ASIFA-Hollywood). Poleg tega bo režiserka zanj februarja dobila nagrado Prešernovega sklada.

Film Spacapufi: Žiže gledalca popelje v čarobno pisano goščavo, kjer se spacapufi nažirajo s slastnimi žižami. Nekega dne z grozo ugotovijo, da so vsa drevesa do konca obrali. Scenarij sta napisala režiser in Nina Ivančič. Glasove v filmu so posodili Jernej Kuntner, Katja Šoltes, Lotos Vincenc Šparovec in Vesna Pernarčič. Glavni animator je Žan Flaker Berce.

Plesni film Vašhava koreografa Iztoka Kovača in režiserja Saše Podgorška, ki predstavlja vrhunec filmske produkcije En-Knap, vsebinsko zaključuje 15-letno odslikavo industrijske epohe, ki je zaznamovala trboveljsko dolino. V filmu se mednarodna plesna skupina EnKnapGroup še zadnjič sooča z rudniškimi prostori, preden ti za vedno izginejo iz kolektivnega zavednega, so zapisali pri SFC.

V sklopu festivala, ki se bo sklenil 5. februarja, bo potekala tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri se bodo že devet leto zapored predstavili tudi slovenski kratki filmi. Tudi letos se bodo skupaj pod skupno promocijsko znamko CEC (Central European Cinema) predstavile tri države Češka, Slovaška in Slovenija. Na sejmu se bo predstavilo tudi Združenje festivalov animiranega filma (AFN), v katerem je tudi Animateka iz Ljubljane.